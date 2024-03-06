Доннарумму хочет купить итальянский суперклуб

Голкипер национальной сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у вратаря есть вариант трудоустройства на родине. В услугах звездного футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Рыночная стоимость Доннаруммы оценивается в 40 миллионов евро, а его действующий трудовой договор с парижским топ-клубом истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Джанлуиджи провел 21 встречу. 25-летний вратарь попустил 16 мячей.