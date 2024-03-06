Леау назвал двух кумиров, один из них - Роналду

Звездный форвард сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау назвал своего кумира в мире футбола.

«Моим футбольным кумиром является Криштиану Роналду. В детстве мне очень нравился Роналдиньо», - передает слова португальского нападающего Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Рафаэл принял участие в 33 поединках во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Роналду с января 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В нынешнем сезоне 39-летний форвард поучаствовал в 20 матчах, забил 22 гола и отдал девять ассистов.