​Дзанетти: «Я верил в Лаутаро с самого начала»

Аргентинский вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что он верил в Лаутаро Мартинеса с самого начала появления этого игрока в «Интере». Сейчас Лаутаро является капитаном клуба, но столь хорошо его дела шли далеко не всегда - в начале карьеры в Милане ему частенько доставались синяки и шишки, а не пироги и пышки, как сегодня.

- Я счастлив за Лаутаро, когда мы брали его, то надеялись, что он выйдет на такой уровень. Он верен команде, он стал для всех игроков примером для подражания, уровнем, которому необходимо соответствовать. Он - наш капитан, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.