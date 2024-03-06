​Итальянский журналист: «Мотта не хочет работать в «Ювентусе»

Наставника «Болоньи» Тьяго Мотту называют ближайшим кандидатом на повышение в статусе, ожидается, что он возглавит топ-клуб Серии А. Но это будет не «Ювентус» - в этом, по крайней мере, уверен итальянский журналист Фабио Корделла. При этом туринцы, пояснил журналист, уже обратились к Мотте, но тот скептически оценивает подобную перспективу.

- Мотта может стать отличным профилем для «Ювентуса», но я не думаю, что он пойдет туда. Может, размышляет над этим, но не пойдет, - цитирует слова Корделлы pianetamilan.it.

Тьяго Мотта тренирует «Болонью» с 2022 года, ранее он работал со «Специей».