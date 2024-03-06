​Дзанетти: «У нас нет никаких расчётов по Скудетто»

Несмотря на то, что дела «Интера» в чемпионате Италии идут не хуже, чем у «Наполи» в прошлом сезоне (а тогда команда Спаллетти стала чемпионом за пять туров до конца чемпионата), вице-президент клуба Хавьер Дзанетти уверяет, что в клубе не предаются шапкозакидательству и не рассматривают титул как уже взятый.

- С самого начала сезона мы думаем о матче за матчем, не далее. Да, есть большой отрыв, но нас сейчас интересует лишь ближайший матч с «Болоньей». Мы просто должны сделать свою работу - так, как делаем весь сезон. Он действительно складывается очень хорошо, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.