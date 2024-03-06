​Томори хочет забивать со штрафных

Английский полузащитник итальянского «Милана» Фикайо Томори вынашивает амбиции бомбардира, или, по крайней мере, Рональда Кумана - ему хочется стать мастером исполнения штрафных ударов. Пока что, по его словам, в клубе есть и другие исполнители, но Томори уже работает над тем, чтобы посрамить таких мастеров, как Оливье Жиру:

- Я тренирую штрафные удары на тренировках и мои партнеры по команде постоянно удивляются. Они не думали, что я так хорошо исполняю штрафные. Но у нас есть Тео Эрнандес, Оливье Жиру, Ясин Адли, Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, - все они прекрасно бьют, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.