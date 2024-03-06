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Чемпионат Италии. Серия А

​Неста: «Когда я был в «Милане», от нас требовали Лигу чемпионов, а не чемпионат»

06 Марта 2024 • 05:37 Комментировать

Бывший защитник итальянского «Милана» и сборной Италии, чемпион мира 2006 года в составе «скуадры адзурры», Алессандро Неста, заявил, что в «Милане» всегда ставили Лигу чемпионов выше чемпионата Италии - по крайней мере, в годы его выступлений:

- Я прекрасно проводил время в «Лацио», мы выиграли чемпионат и выступали в Лиге чемпионов. Но кода я перешел в «Милан», мне сказали, что победа в Лиге чемпионов для клуба важнее, чем чемпионат Италии, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.

В нынешнем сезоне «Милан» уже вылетел из Лиги чемпионов, но продолжает в Лиге Европы.


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Милан Алессандро Неста
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