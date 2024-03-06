Неста: «Мы все были раздавлены после того финала в Стамбуле, Гаттузо хотел завязать с футболом»

Бывший защитник итальянского «Милана» и сборной Италии по футболу, Алессандро Неста, вспомнил настроения в клубе после легендарного поражения в финале Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Это случилось в 2005 году в турецком Стамбуле. По словам Несты, его одноклубник Дженнаро Гаттузо был готов завязать с футболом.

- Каждое утро после того дня я просыпался и не мог поверить - неужели так случилось? Гаттузо хотел вообще завязать с футболом, все мы были уничтожены и даже плакали. Лишь к концу лета удалось прийти в себя. И хорошо, что у нас потом был еще один финал с «Ливерпулем» и мы смогли отыграться, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.