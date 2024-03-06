Известный инсайдер Романо подтвердил возможный уход Аллегри из «Ювентуса»

«Ювентус» всерьёз рассматривает возможность тренерской перестановки по окончании текущего сезона.

Согласно появившейся недавно информации, руководство «старой синьоры» намерено расстаться с Массимилиано Аллегри после завершения кампании, а на его место планируется назначить Тьяго Мотту. По информации знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, в «Ювентусе» действительно ведутся разговоры о скорой отставке Аллегри, а Мотта – один из главных кандидатов на пост. Отмечается, что нынешний рулевой «Болоньи», судя по всему, останется в Серии А, несмотря на интерес зарубежных клубов.

Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2025 года. В настоящий момент «бьянконери» занимают вторую строчку в турнирной таблице Серии А, на 15 очков отставая от «Интера».