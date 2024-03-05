Бывший игрок ЦСКА Бийол признан лучшим футболистом «Удинезе» в сезоне-2022/23

Пресс-служба «Удинезе» объявила лучшего игрока команды за прошлый сезон.

Таким образом, ярче всех себя проявил словенский футболист Яка Бийол. Приз в виде золотой зебры спортсмену вручили перед началом встречи 27-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной».

Стоит отметить, что в сезоне-2022/23 Яка провёл за «Удинезе» 33 игры во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Напомним, ранее Бийол представлял московский ЦСКА. В составе российского клуба он принял участие в 96 матчах. В его активе семь голов и восемь результативных передач.

По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость словенца составляет 10 миллионов евро.