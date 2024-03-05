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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок ЦСКА Бийол признан лучшим футболистом «Удинезе» в сезоне-2022/23

05 Марта 2024 • 23:59 Комментировать
Лацио
...
Удинезе
11.03 22:45

Пресс-служба «Удинезе» объявила лучшего игрока команды за прошлый сезон.

Таким образом, ярче всех себя проявил словенский футболист Яка Бийол. Приз в виде золотой зебры спортсмену вручили перед началом встречи 27-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной».

Стоит отметить, что в сезоне-2022/23 Яка провёл за «Удинезе» 33 игры во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Напомним, ранее Бийол представлял московский ЦСКА. В составе российского клуба он принял участие в 96 матчах. В его активе семь голов и восемь результативных передач.

По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость словенца составляет 10 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Серия А Яка Бийол ещё теги

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