Анри назвал современного тренера, который восхищает тактической подготовкой

Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри назвал специалиста, которым восхищается в тактическом плане.

«Впечатляет Индзаги. Наблюдал за ним долгое время, ещё со времен его «Лацио», - цитирует бывшего игрока издание Euro Foot.

Анри добавил, что итальянец впечатляет своими знаниями и тщательной подготовкой к соперникам.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Индзаги добрался с «Интером» до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Манчестер Сити».

Что касается чемпионата Италии, то миланский клуб находится на первой позиции турнирной таблицы. Коллектив заработал 69 баллов.