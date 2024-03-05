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Чемпионат Италии. Серия А

Анри назвал современного тренера, который восхищает тактической подготовкой

05 Марта 2024 • 22:58 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
09.03 20:00

Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри назвал специалиста, которым восхищается в тактическом плане.

«Впечатляет Индзаги. Наблюдал за ним долгое время, ещё со времен его «Лацио», - цитирует бывшего игрока издание Euro Foot.

Анри добавил, что итальянец впечатляет своими знаниями и тщательной подготовкой к соперникам.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Индзаги добрался с «Интером» до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Манчестер Сити».

Что касается чемпионата Италии, то миланский клуб находится на первой позиции турнирной таблицы. Коллектив заработал 69 баллов.


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