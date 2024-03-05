Дзанетти: «Уверен, Лаутаро продлит контракт с «Интером»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти ответил на вопрос о будущем нападающего Лаутаро Мартинеса.

Переговоры с капитаном «нерадзурри» ведутся не первый месяц, но пока не увенчались успехом. Обе стороны неоднократно призывали сохранять спокойствие, и Дзанетти выразил уверенность в успешном исходе обсуждений, когда получил новый вопрос о 26-летнем форварде.

«Мы уверены, что продлим контракт с Лаутаро, мы ведём работу с его агентом. Сам Лаутаро говорил, что нужно вести дело тихо, ведь он тоже заинтересован в продлении. Будем на это надеяться», – приводит журналист Николо Скира слова вице-президента «Интера».