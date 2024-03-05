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Дзанетти: «Уверен, Лаутаро продлит контракт с «Интером»

05 Марта 2024 • 22:50 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
09.03 20:00

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти ответил на вопрос о будущем нападающего Лаутаро Мартинеса.

Переговоры с капитаном «нерадзурри» ведутся не первый месяц, но пока не увенчались успехом. Обе стороны неоднократно призывали сохранять спокойствие, и Дзанетти выразил уверенность в успешном исходе обсуждений, когда получил новый вопрос о 26-летнем форварде.

«Мы уверены, что продлим контракт с Лаутаро, мы ведём работу с его агентом. Сам Лаутаро говорил, что нужно вести дело тихо, ведь он тоже заинтересован в продлении. Будем на это надеяться», – приводит журналист Николо Скира слова вице-президента «Интера».

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