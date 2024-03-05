Маркус Тюрам объяснил причину успехов «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам рассказал, почему команда так хороша в текущем сезоне.

Коллектив Симоне Индзаги уверенно идёт к чемпионству в Серии А – отрыв от «Ювентуса» составляет уже 15 очков. В Лиге чемпионов «нерадзурри» также успешны: в первом матче 1/8 финала итальянский гранд взял верх над «Атлетико» (1:0), показав убедительную игру.

«Этот состав собран не в прошлом году – ему уже три года. В прошлом сезоне «Интер» добрался до финала Лиги чемпионов, который вполне мог выиграть, завоевал другие трофеи, и сейчас мы намерены продолжать в том же духе. Конечно, сейчас, когда всё так хорошо, легко обратить внимание на наши достижения, но процесс стартовал уже давно.

Самое важное для хорошей игры в футбол – любить футбол. В нашей команде нет никого, кто не любил бы футбол. Мы всегда рады проводить время вместе и работать на благо друг друга», – сказал в интервью GQ Тюрам.