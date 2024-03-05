Роналдиньо назвал клуб, в который мог перейти: «Это изменило бы мою жизнь»

Экс-игрок «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо признался, что мог выступать за другой итальянский клуб.

Бывший футболист заявил, что вместе с братом был близок к трансферу в «Торино», однако туринская команда не смогла договориться о переходе с бразильским «Гремио».

«Данная возможность могла бы изменить нашу жизнь», - цитирует Роналдиньо издание Milan News.

Напомним, что во время выступлений за французский «ПСЖ» Роналдиньо почти согласовал переход в английский «Манчестер Юнайтед», но затем принял решение перебраться в испанскую «Барселону», где завоевал множество титулов.