Трансфер Самарджича в «Ювентус» будет зависеть от одного фактора

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич в летнее трансферное окно может перебраться в туринский «Ювентус». Правда, по информации от Tuttosport, сделка будет зависеть от одного фактора.

В настоящий момент у «Ювентуса» есть полузащитник Карлос Алькарас, который выступает за команду на правах аренды из английского «Саутгемптона». Если «Ювентус» не выкупит 21-летнего аргентинца на постоянной основе, только тогда клуб попытается приобрести Самарджича.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 22-летний Лазар отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Ранее серб выступал в Германии за «РБ Лейпциг» и берлинскую «Герту».