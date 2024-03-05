​Леау признался, что его злит в современном футболе

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о том, что его злит в современном футболе.

«Сегодняшний футбол – это только статистика, и мне это не нравится. Футбол – это волшебство и радость. Люди, которые думают только о цифрах, меня злят. Людей нужно развлекать. Я – фанат эстетики и красоты. Не только в футболе, но и в моде, музыке и любви», - слова Леау приводит Corriere della Sera.

В сезоне 2023/2024 Рафаэл Леау провёл 33 матча. В них нападающий записал на свой счёт девять голов и восемь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.