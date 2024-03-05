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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» сохраняет интерес к игроку «Лацио»

05 Марта 2024 • 13:01 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
10.03 20:00

Туринский «Ювентус» сохраняет интерес к футболисту римского «Лацио». Речь идёт о вингере Фелипе Андерсоне, который летом может стать свободным агентом.

По информации от Tuttosport, «старая синьора» всё ещё заинтересована в приглашении опытного бразильца, у которого летом истекает контракт с «бьянкочелести». Ранее ходили слухи о том, что президент «Лацио» Клаудио Лотито хочет оставить Андерсона в команде, но пока никаких продвижений в переговорах не наблюдается.

В этом розыгрыше итальянской Серии А Андерсон отметился 3 голами и 6 результативными передачами. 30-летний бразилец проводит свой восьмой сезон в итальянском чемпионате.

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