Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Калафьори остаётся главной целью «Ювентуса» на усиление обороны

05 Марта 2024 • 12:40 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
09.03 20:00

Центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори всё ещё остаётся главной целью туринского «Ювентуса» на усиление обороны ближайшим летом. По информации от La Gazzetta dello Sport, трансфер 21-летнего итальянца является одним из приоритетных для «старой синьоры» на летнее межсезонье.

Отмечается, что «Болонья» будет требовать за Калафьори 25 миллионов евро компенсации, но «Ювентус» рассчитывает получить скидку, включив в сделку одного из своих футболистов.

В этом розыгрыше чемпионата Италии Калафьори отметился двумя результативными передачами. Ранее Рикардо выступал за столичную «Рому».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Рикардо Калафьори ещё теги

Новости по матчу

04 Марта
20:58
В «Ювентусе» решили расстаться с Аллегри – новый тренер уже выбран 1
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
13:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» сохраняет интерес к игроку «Лацио»
12:40 · Италия. Серия А
Калафьори остаётся главной целью «Ювентуса» на усиление обороны
11:00 · Италия. Серия А
Алексис Санчес принял решение по будущему в «Интере»
02:53 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Мы спокойно обсудим моё будущее с клубом»
02:23 · Италия. Серия А
Зоммер: «15 очков отрыва? Мы об этом не думаем»
02:04 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги прокомментировал 15-очковый отрыв «Интера» от «Ювентуса»
00:56 · Италия. Серия А
«Интер» впервые со времён Конте выиграл 9 матчей подряд в Серии А
00:49 · Италия. Серия А
«Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от второго места на 15 очков 1
04 Марта
23:55 · Италия. Серия А
Санчес сравнялся с Видалем по голам в Серии А – выше только один чилиец
23:22 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о матче с «Дженоа»: «Мы должны быть осторожны»
22:55 · Италия. Серия А
Лосано: «Наполи» финиширует в четвёрке»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Сарри: «Серия А уступает АПЛ, но не остальным лигам» 7
22:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» оценила стоимость Тео Эрнандеса, которым хочет заменить Дэвиса
22:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 2
22:11 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – лучший тренер в истории Серии А по победам в первых 300 матчах
Все новости
Рекомендуем