Калафьори остаётся главной целью «Ювентуса» на усиление обороны

Центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори всё ещё остаётся главной целью туринского «Ювентуса» на усиление обороны ближайшим летом. По информации от La Gazzetta dello Sport, трансфер 21-летнего итальянца является одним из приоритетных для «старой синьоры» на летнее межсезонье.

Отмечается, что «Болонья» будет требовать за Калафьори 25 миллионов евро компенсации, но «Ювентус» рассчитывает получить скидку, включив в сделку одного из своих футболистов.

В этом розыгрыше чемпионата Италии Калафьори отметился двумя результативными передачами. Ранее Рикардо выступал за столичную «Рому».