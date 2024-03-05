Алексис Санчес принял решение по будущему в «Интере»

Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес отказался от предложений из Саудовской Аравии, Бразилии и Турции. Об этом информирует в социальных сетях инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, 35-летний чилиец хочет остаться в миланском «Интере». Алексис рассчитывает подписать новое трудовое соглашение с «нерадзурри». Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Рыночная стоимость Санчеса составляет 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 14 поединков, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.