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Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес принял решение по будущему в «Интере»

05 Марта 2024 • 11:00 Комментировать

Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес отказался от предложений из Саудовской Аравии, Бразилии и Турции. Об этом информирует в социальных сетях инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, 35-летний чилиец хочет остаться в миланском «Интере». Алексис рассчитывает подписать новое трудовое соглашение с «нерадзурри». Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Рыночная стоимость Санчеса составляет 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 14 поединков, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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