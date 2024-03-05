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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Мы спокойно обсудим моё будущее с клубом»

05 Марта 2024 • 02:53 Комментировать
Интер Милан
2:1
Дженоа

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил на новый вопрос о своём будущем.

Нынешний контракт специалиста с «нерадзурри» истекает в середине следующего года. По слухам, на итальянского тренера претендуют зарубежные топ-клубы, однако в «Интере» планируют продлить контракт рулевого.

«Как я уже говорил, я счастлив в «Интере» и ощущаю, что мне рады как болельщики, так и клуб. Нам нужно хорошо провести последние два месяца сезона, после чего мы сядем и обсудим всё с клубом, оценим три года моей работы здесь.

У меня прекрасные отношения с президентом «Интера», с руководством. Существует определённая гармония, мы поговорим спокойно», – приводит журналист Даниэле Мари слова Индзаги, высказавшегося после победы над «Дженоа» (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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Сегодня, 05 Марта
02:53 · Италия. Серия А
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02:23 · Италия. Серия А
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