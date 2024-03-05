Зоммер: «15 очков отрыва? Мы об этом не думаем»

Голкипер «Интера» Янн Зоммер поделился мыслями после очередной победы команды.

Миланцы взяли верх над «Дженоа» в поединке 27 тура Серии А – 2:1. Коллектив Симоне Индзаги упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Ювентуса» до 15 очков.

«Как мы и ожидали, сегодняшний матч получился трудным. Было важно забить дважды в первом тайме. Соперник выглядел хорошо.

15 очков отрыва? Приятный расклад, но мы об этом не думаем. Теперь мы концентрируемся на «Болонье» – будет так же трудно, как сегодня. Затем нам предстоит матч Лиги чемпионов. Впереди много игр, нужно идти шаг за шагом», – высказался в послематчевой беседе со Sky Sport Зоммер.