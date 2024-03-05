Симоне Индзаги прокомментировал 15-очковый отрыв «Интера» от «Ювентуса»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопросы СМИ после победы над «Дженоа» в матче Серии А (2:1).

«Нерадзурри» воспользовались очередной осечкой «Ювентуса», увеличив отрыв до 15 очков всего за 11 туров до финиша Серии А.

«Наша судьба в наших руках, но мы должны сохранять концентрацию. Мы работаем в футболе уже много лет, и мы понимаем, что предстоит сыграть много игр, и впереди матчи с «Болоньей», «Атлетико» и «Наполи», а также международный перерыв.

Я должен поблагодарить этих ребят – в 2024 году мы провели 12 игр за 50 дней, выиграв все 12 из них. Но мы не должны оглядываться назад, нужно смотреть в будущее», – заявил в интервью Sky Sport Индзаги.