«Интер» впервые со времён Конте выиграл 9 матчей подряд в Серии А

Миланский «Интер» продлил серию побед в чемпионате, обыграв на своём поле «Дженоа» (2:1).

«Нерадзурри» хватило двух голов, забитых Кристьяном Аслани и Алексисом Санчесом в первом тайме. Для «Интера» это уже девятый кряду выигранный матч в рамках Серии А – такое произошло впервые при нынешнем рулевом Симоне Индзаги. Ранее команда достигала показателя в девять побед подряд в начале 2021 года – ещё при Антонио Конте (та серия продлилась 11 матчей).

После сегодняшнего триумфа отрыв «Интера» от «Ювентуса» вырос до 15 очков за 11 туров до финиша. 9 марта без пяти минут чемпион сыграет против главной сенсации сезона – «Болоньи».