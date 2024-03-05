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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от второго места на 15 очков

05 Марта 2024 • 00:49 Комментировать
Интер Милан
2:1
Дженоа
окончен

В 27-м туре чемпионата Италии «Интер» продлил победную серию, обыграв дома «Дженоа». В первом тайме Матео Ретеги и Николо Барелла не попали в створ в выгодных ситуациях. И снова Ретеги на острие, голкипер выручил, а добивание с острого угла было неточным. А открыл счет Кристьян Аслани выстрелом под перекладину. Барелла справа прорвался к воротам и пробил мимо. ВАР подсказал, что был фол - пенальти. Алексис Санчес уверенно забил с 11 метров - 2:0. Интрига вернулась сразу после перерыва. Игроки «Интера» не смогли далеко выбить мяч, а Хоан Васкес с линии штрафной зарядил в дальний нижний угол. Вышедший на замену Витинья со средней дистанции вколотил мяч в сетку, но хозяевам повезло, что там был офсайд.

Очередная победа «Интера» позволила ему увеличить отрыв от ближайшего конкурента до 15 очков. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Интер Милан2:1Дженоа
(1:0) Аслани Кристьян30'  
(2:0) Санчес Алексис38'  
  54'Васкес Хоан (2:1)
Зоммер ЯннПавар Бенжамен 73' (Биссекк Янн-Аурель ( 73') Де Врей СтефанАугусто КарлосДюмфрис Дензел  22' 46' (Дармиан Маттео ( 46') Барелла НиколоАслани КристьянМхитарян ГенрихДимарко Федерико 65' (Тюрам Маркус ( 65') Санчес Алексис 65' (Ачерби Франческо ( 65') Мартинес Лаутаро  69' 76' (Арнаутович Марко ( 76')
Запасные: Аудеро ЭмильФраттези ДавидеСтанкович АлександарАкинсанмиро ЭбенезерБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
Мартинес ХосепДе Винтер КониБани МаттиаВаскес Хоан  61'Сабелли Стефано 88' (Экубан Калеб ( 88') Мессиас Жуниор 63' (Спенс Джед ( 63') Бадель МиланФрендруп Мортен  20' 46' (Стротман Кевин ( 46'  47') Кариколь Аарон 63' (Оливейра Витор ( 63') Ретеги МатеоГудмундссон Альберт
Запасные: Читтадини ДжорджоЛеали НиколаФольякко АлессандроМалиновский РусланСоммарива ДаниэлеТоммазо ПиттиноТорсби МортенБохинен Эмиль
04 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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