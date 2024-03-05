«Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от второго места на 15 очков

В 27-м туре чемпионата Италии «Интер» продлил победную серию, обыграв дома «Дженоа». В первом тайме Матео Ретеги и Николо Барелла не попали в створ в выгодных ситуациях. И снова Ретеги на острие, голкипер выручил, а добивание с острого угла было неточным. А открыл счет Кристьян Аслани выстрелом под перекладину. Барелла справа прорвался к воротам и пробил мимо. ВАР подсказал, что был фол - пенальти. Алексис Санчес уверенно забил с 11 метров - 2:0. Интрига вернулась сразу после перерыва. Игроки «Интера» не смогли далеко выбить мяч, а Хоан Васкес с линии штрафной зарядил в дальний нижний угол. Вышедший на замену Витинья со средней дистанции вколотил мяч в сетку, но хозяевам повезло, что там был офсайд.

Очередная победа «Интера» позволила ему увеличить отрыв от ближайшего конкурента до 15 очков. Соперник - 12-й.