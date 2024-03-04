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Чемпионат Италии. Серия А

Санчес сравнялся с Видалем по голам в Серии А – выше только один чилиец

04 Марта 2024 • 23:55 Комментировать
Интер Милан
2:1
Дженоа
1 1.27 X 5.90 2 13.00
2-й тайм

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес настиг Артуро Видаля в рейтинге лучших чилийских бомбардиров Серии А.

35-летний футболист поразил ворота «Дженоа» в сегодняшнем матче, реализовав пенальти на 38-й минуте. Как сообщает Opta, для Санчеса это 37-й по счёту гол в Серии А за всю карьеру – он сравнялся по этому показателю со своим соотечественником Артуро Видалем, в прошлом выступавшим за «Ювентус» и всё тот же «Интер». Лучшим же чилийским бомбардиром Серии А остаётся Маурисио Пинилья – 47 голов.

Напомним, что Алексис Санчес вернулся в «Интер» летом прошлого года, перебравшись из «Марселя» на правах свободного агента. В прошлом форвард также представлял «Удинезе».

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