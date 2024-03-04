Симоне Индзаги – о матче с «Дженоа»: «Мы должны быть осторожны»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги призывает свою команду не терять концентрацию.

Отрыв «нерадзурри» от «Ювентуса», занимающего вторую строчку в таблице Серии А, уже сегодня может вырасти до невероятных 15 очков. Для этого команде Индзаги необходимо обыграть на своём поле «Дженоа».

«Нас ждёт отличная игра, очень важная. Сегодня вечером мы должны сохранять концентрацию и быть осторожными. «Дженоа» – очень серьёзный соперник, проигравший за последнее время только «Аталанте», – приводит журналист Даниэле Мари слова Индзаги из предматчевого интервью.

Следить за ходом встречи «Интер» – «Дженоа» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.