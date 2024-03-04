Лосано: «Наполи» финиширует в четвёрке»

Бывший игрок «Наполи» Ирвинг Лосано поделился мнением о проблемах команды в нынешнем сезоне.

Мексиканец покинул ряды неаполитанцев перед закрытием летнего трансферного окна, вернувшись в нидерландский ПСВ. По итогам прошлого сезона Лосано стал чемпионом Италии в составе «Наполи», а в текущей кампании «адзурри» выступают значительно хуже – после 27 туров они занимают лишь седьмое место.

«Почему у «Наполи» не сложилось в этом сезоне? Я не знаю. Когда чемпионат только начался, было совершено много ошибок, и вот к чему это привело. Но «Наполи» остаётся отличной командой с сильными игроками, и я думаю, что они финишируют в четвёрке», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Лосано.