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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги – лучший тренер в истории Серии А по победам в первых 300 матчах

04 Марта 2024 • 22:11 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
1 1.27 X 5.90 2 13.00
Через 0 ч. 5 мин.

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги установил тренерский рекорд Серии А.

47-летний наставник сегодня проведёт свой 300-й матч в качестве рулевого в рамках высшего итальянского дивизиона – соперником будет «Дженоа». Как отмечает Opta, Индзаги гарантированно станет рекордсменом Серии А среди тренеров по количеству побед в первых 300 играх. На счету специалиста уже 178 выигрышей – больше, чем у прежнего рекордсмена Карло Анчелотти (172) и Массимилиано Аллегри (171).

Симоне Индзаги возглавил «Интер» в 2021 году. Ранее он на протяжении шести сезонов работал главным тренером «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Карло Анчелотти Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН ДЖЕНОА
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