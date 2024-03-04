Симоне Индзаги – лучший тренер в истории Серии А по победам в первых 300 матчах

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги установил тренерский рекорд Серии А.

47-летний наставник сегодня проведёт свой 300-й матч в качестве рулевого в рамках высшего итальянского дивизиона – соперником будет «Дженоа». Как отмечает Opta, Индзаги гарантированно станет рекордсменом Серии А среди тренеров по количеству побед в первых 300 играх. На счету специалиста уже 178 выигрышей – больше, чем у прежнего рекордсмена Карло Анчелотти (172) и Массимилиано Аллегри (171).

Симоне Индзаги возглавил «Интер» в 2021 году. Ранее он на протяжении шести сезонов работал главным тренером «Лацио».