В «Ювентусе» может состояться тренерская перестановка после завершения сезона.

Спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли намерен завершить сотрудничество с Массимилиано Аллегри по окончании кампании, докладывает известный журналист Санти Ауна. По данным источника, руководство «старой синьоры» также обозначило Тьяго Мотту в качестве приоритетной цели. Нынешний рулевой «Болоньи» готов провести переговоры с «Ювентусом», но в настоящий момент полностью сосредоточен на работе.

Контракт Массимилиано Аллегри рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось, что проблемой для «Ювентуса» может стать высокая зарплата специалиста.