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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Роме» приняли решение по будущему де Росси

04 Марта 2024 • 19:24 Комментировать
Фиорентина
...
Рома
10.03 22:45

В январе Даниэле де Росси занял должность главного тренера «Ромы» после отставки Жозе Моуринью. С тех пор команда провела девять матчей, в которых отпраздновала семь побед при одной ничьей и одном поражении. «Волки» смогли улучшить своё турнирное положение в Серии А – сейчас они отстают от зоны Лиги чемпионов всего лишь на четыре очка.

Как сообщает Calciomercato, владельцы «Ромы» впечатлены работой де Росси, в том числе его отношениями с командой. Молодому тренеру могут предложить двухлетний контракт со значительным повышением заработной платы. При этом пока что переговоры не начались.

Ближайший матч «Рома» проведёт в четверг, 7 марта, - против «Брайтона» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси

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ФИОРЕНТИНА РОМА
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