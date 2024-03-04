​В «Роме» приняли решение по будущему де Росси

В январе Даниэле де Росси занял должность главного тренера «Ромы» после отставки Жозе Моуринью. С тех пор команда провела девять матчей, в которых отпраздновала семь побед при одной ничьей и одном поражении. «Волки» смогли улучшить своё турнирное положение в Серии А – сейчас они отстают от зоны Лиги чемпионов всего лишь на четыре очка.

Как сообщает Calciomercato, владельцы «Ромы» впечатлены работой де Росси, в том числе его отношениями с командой. Молодому тренеру могут предложить двухлетний контракт со значительным повышением заработной платы. При этом пока что переговоры не начались.

Ближайший матч «Рома» проведёт в четверг, 7 марта, - против «Брайтона» в Лиге Европы.