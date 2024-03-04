Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Берарди порвал ахилл и выбыл до конца сезона

04 Марта 2024 • 19:09 Комментировать

«Сассуоло» и сборная Италии лишились своего форварда, Доменико Берарди. Как сообщает официальный сайт «Сассуоло», Берарди в недавнем матче против «Вероны» в рамках Серии А порвал ахиллово сухожилие. В связи с этим он в ближайшее время перенесёт операцию.

Как добавляют многочисленные итальянские СМИ, такая травма выбьет Берарди из обоймы клуба и сборной Италии до конца сезона, также Доменико не сможет помочь итальянской команде на Евро-2024 в Германии.

В этом сезоне в активе Берарди девять голов и три ассиста в рамках 17 проведённых встреч, футболист находится в 29-летнем возрасте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сассуоло Доменико Берарди ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей Месси оформил дубль, Суарес сделал 2+2, а «Интер Майами» просто разорвал «Орландо Сити»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.03.24 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Дженоа Дженоа
1.26 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
19:24 · Италия. Серия А
​В «Роме» приняли решение по будущему де Росси
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Фиорентина» обеспокоена ситуацией Амрабата
19:09 · Италия. Серия А
Берарди порвал ахилл и выбыл до конца сезона
17:58 · Италия. Серия А
«Мир без расистов»: Леау рассказал о своей мечте
14:03 · Италия. Серия А
Леау: «Моё будущее связано с «Миланом», у меня есть контракт на 4 года»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Сити» хотят купить итальянского таланта
11:48 · Италия. Серия А
«Милан» не заинтересован в аренде Гюлера
09:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Милан» хотят купить английского защитника
05:55 · Италия. Серия А
Де Лаурентис попрыгал с тифози «Наполи» после гола Кварацхелии 5
05:48 · Италия. Серия А
​Жуан Жезус: «Впереди - новая битва!»
04:41 · Италия. Серия А
​Влахович: «Я хочу стать большим нападающим» 1
03:37 · Италия. Серия А
​Распадори: «Мы разгрузились ментально»
02:16 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Несмотря на поражение, мы сыграли хороший матч» 1
02:11 · Италия. Серия А
​«Наполи» выиграл у «Ювентуса» пять домашних матчей кряду - такого с клубом ещё не было 1
01:36 · Италия. Серия А
​Кальцона: «Мы послали всем чёткий сигнал»
Все новости
Рекомендуем