Берарди порвал ахилл и выбыл до конца сезона

«Сассуоло» и сборная Италии лишились своего форварда, Доменико Берарди. Как сообщает официальный сайт «Сассуоло», Берарди в недавнем матче против «Вероны» в рамках Серии А порвал ахиллово сухожилие. В связи с этим он в ближайшее время перенесёт операцию.

Как добавляют многочисленные итальянские СМИ, такая травма выбьет Берарди из обоймы клуба и сборной Италии до конца сезона, также Доменико не сможет помочь итальянской команде на Евро-2024 в Германии.

В этом сезоне в активе Берарди девять голов и три ассиста в рамках 17 проведённых встреч, футболист находится в 29-летнем возрасте.