Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Мир без расистов»: Леау рассказал о своей мечте

04 Марта 2024 • 17:58 Комментировать
Милан
...
Эмполи
10.03 17:00

Футболист «Милана» Рафаэл Леау поделился мнением о расистских выходках в мире.

«Моя мечта – мир без расистов», – приводит слова португальского вингера издание Corriere della Sera.

Вингер считает, что игроки должны использовать свою известность для демонстрации нетерпимости к расизму. По его мнению, каждый человек обязан проявлять уважение к людям, независимо от цвета кожи.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате Италии «россонери» находятся на третьей позиции турнирной таблицы. Коллектив Стефано Пиоли заработал 56 баллов.

Что касается Леау, то он в нынешнем сезоне провёл за миланцев 33 встречи во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами и восемью ассистами.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А расизм Рафаэл Леау ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Марта
14:03
Леау: «Моё будущее связано с «Миланом», у меня есть контракт на 4 года»
11:48
«Милан» не заинтересован в аренде Гюлера
02 Марта
15:15
«Боруссия» Дортмунд нацелилась на форварда «Милана»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ЭМПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Судья объяснил скандальное удаление Беллингема Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей Месси оформил дубль, Суарес сделал 2+2, а «Интер Майами» просто разорвал «Орландо Сити»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой
Спортивные новости
Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.03.24 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Дженоа Дженоа
1.26 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
17:58 · Италия. Серия А
«Мир без расистов»: Леау рассказал о своей мечте
14:03 · Италия. Серия А
Леау: «Моё будущее связано с «Миланом», у меня есть контракт на 4 года»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Сити» хотят купить итальянского таланта
11:48 · Италия. Серия А
«Милан» не заинтересован в аренде Гюлера
09:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Милан» хотят купить английского защитника
05:55 · Италия. Серия А
Де Лаурентис попрыгал с тифози «Наполи» после гола Кварацхелии 5
05:48 · Италия. Серия А
​Жуан Жезус: «Впереди - новая битва!»
04:41 · Италия. Серия А
​Влахович: «Я хочу стать большим нападающим» 1
03:37 · Италия. Серия А
​Распадори: «Мы разгрузились ментально»
02:16 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Несмотря на поражение, мы сыграли хороший матч» 1
02:11 · Италия. Серия А
​«Наполи» выиграл у «Ювентуса» пять домашних матчей кряду - такого с клубом ещё не было 1
01:36 · Италия. Серия А
​Кальцона: «Мы послали всем чёткий сигнал»
00:45 · Италия. Серия А
​«Болонья» выиграла шесть матчей кряду в Серии А - такого не было с 1967 года
00:39 · Италия. Серия А
Гол Кварацхелии помог «Наполи» переиграть «Ювентус» 4
00:30 · Италия. Серия А
​La Gazzetta Dello Sport: Пиоли «выживет» лишь в случае победы в Лиге Европы 1
Все новости
Рекомендуем