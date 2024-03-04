«Мир без расистов»: Леау рассказал о своей мечте

Футболист « Милана » Рафаэл Леау поделился мнением о расистских выходках в мире.

«Моя мечта – мир без расистов», – приводит слова португальского вингера издание Corriere della Sera.

Вингер считает, что игроки должны использовать свою известность для демонстрации нетерпимости к расизму. По его мнению, каждый человек обязан проявлять уважение к людям, независимо от цвета кожи.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате Италии « россонери » находятся на третьей позиции турнирной таблицы. Коллектив Стефано Пиоли заработал 56 баллов.

Что касается Леау, то он в нынешнем сезоне провёл за миланцев 33 встречи во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами и восемью ассистами.