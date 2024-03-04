Леау: «Моё будущее связано с «Миланом», у меня есть контракт на 4 года»

Вингер итальянского «Милана» Рафаэл Леау дал понять, что не собирается покидать свою команду в обозримом будущем.

«Моё будущее связано с «Миланом», у меня есть контракт на 4 года. Когда я был в сложной ситуации, клуб помог мне и оказал поддержку. Я это не забываю и сохраняю преданность. Я приехал сюда как мальчик, затем вырос и стал мужчиной. Я хочу снова побеждать и сейчас сконцентрирован на этом. Мне хотелось бы выиграть такой важный трофей, как Лига чемпионов или Лига Европы», – цитирует Леау журналист Николо Скира в социальных сетях.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 24-летний Леау записал на свой актив четыре гола и семь результативных передач.