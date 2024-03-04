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«Милан» не заинтересован в аренде Гюлера

04 Марта 2024 • 11:48 Комментировать
Милан
...
Эмполи
10.03 17:00

«Милан» не заинтересован в аренде полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера на сегодняшний день. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в испанском клубе также пока не приняли решения по будущему 19-летнего турка.

Напомним, Гюлер перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В составе «сливочных» молодой футболист успел провести пять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 15 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Реал» проведёт уже в среду, 6 марта, когда в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «РБ Лейпцигом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Арда Гюлер ещё теги

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