«Милан» не заинтересован в аренде Гюлера

«Милан» не заинтересован в аренде полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера на сегодняшний день. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в испанском клубе также пока не приняли решения по будущему 19-летнего турка.

Напомним, Гюлер перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В составе «сливочных» молодой футболист успел провести пять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 15 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Реал» проведёт уже в среду, 6 марта, когда в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «РБ Лейпцигом».