​«Болонья» выиграла шесть матчей кряду в Серии А - такого не было с 1967 года

Все лучше и лучше выступает «Болонья» - в очередном, двадцать седьмом туре чемпионата команда обыграла на выезде «Аталанту». Это была уже шестая победа кряду для команды Тьяго Мотты в Серии А, после того, как ранее она побеждала «Сассуоло», «Лечче», «Фиорентину», «Лацио» и «Верону».

Это стало повторением рекорда клуба, который был дважды установлен в 60-е годы прошлого столетия - сперва между ноябрем 1963 и февралем 1964, а затем в период апрель-май 1967. Тогда клуб тренировал знаменитый Фульвио Бернардини.

Выиграть в следующем туре, однако, будет совсем не просто - предстоит матч с «Интером».