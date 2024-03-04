​La Gazzetta Dello Sport: Пиоли «выживет» лишь в случае победы в Лиге Европы

Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport опубликовало статью, в которой анализируются шансы Стефано Пиоли сохранить свое место у руля клуба и осенью, в октябре, отметить пятилетие своего нахождения в нынешней должности.

Вывод журналистов авторитетного издания прост - если «Милан» доберется до финала Лиги Европы, то Стефано Пиоли сохранит большие шансы на продление сотрудничества с клубом, если же выиграет ее, то останется наверняка.

Финал Лиги Европы, напомним, пройдет двадцать второго мая в Дублине, столице Ирландии. «Милан» ранее никогда не выигрывал этот турнир.