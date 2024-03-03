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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Бьяджо: «Доннарумма - один из лучших в нашей истории»

03 Марта 2024 • 23:16 Комментировать

Бывший футболист итальянской сборной и миланского «Интера», Луиджи ди Бьяджо, высоко ценит одного из главных героев прошлого европейского чемпионата - итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Он считает его одним из лучших вратарей в истории «скуадры адзурры»:

- Против Джанлуиджи сыграло то, что он очень рано добился успеха в Италии, в семнадцать лет его знала вся страна. В таких условиях растет прессинг и внимание к любой ошибке. Но Доннарумма должен четко понимать, что цифры и его заслуги говорят о том, что он один из лучших вратарей в истории сборной Италии. Он должен быть уверенным в этом, - цитирует слова ди Бьяджо pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Луиджи Ди Бьяджо Джанлуиджи Доннарумма
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