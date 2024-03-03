​Итальянский журналист: «Ибрагимович взял Леау под своё крыло»

Известный итальянский журналист Паоло Кондо считает, что Златан Ибрагимович оказывает протекцию Рафаэлу Леау, лучшему нападающему «Милана». По его словам, хорошие отношения между ними сложились еще в то время, когда они вместе ковали славу возрожденному «Милану», завоевав чемпионский титул в 2022 году.

- Еще когда Ибра был футболистом, у него всегда были любимцы среди партнеров по команде. Это нормально. Разумеется, Рафа леау - один из любимчиков Ибрагимовича. Он оказывает ему протекцию и это хорошо сказывается на Леау - он прогрессирует. Во многом благодаря Ибрагимовичу, - цитирует слова Кондо pianetamilan.it.