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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой

03 Марта 2024 • 21:50 Комментировать (3)
Аталанта
1:2
Болонья
окончен

В 27-м туре чемпионата Италии встретились набравшие шикарную форму «Аталанта» и «Болонья». Первый тайм получился относительно закрытым. В дебюте Шарль де Кетеларе в касание стрельнул рядом с каркасом. А в середине 45-минутки Давиде Дзаппакоста справа проник в штрафную и пробил, вратарь выручил, но Адемола Лукман добавил мяч в сетку - 1:0.

После перерыва Алексис Салемакерс получил по ногам в штрафной - пенальти. Джошуа Зиркзее поразил правый угол ворот, а голкипер не угадал. Дан Ндой из пределов штрафной попал в соперника, а вот Льюис Фергюсон метров с 23 был точен - за четыре минуты 1:0 превратился в 1:2. Алексей Миранчук вышел на поле на 66-й минуте и запомнился дальним ударом с небольшим рикошетом, мяч полетел рядом со штангой.

«Болонья» идет четвертой, продлив свою победную серию. «Аталанта» - шестая.

Протокол игры  
Аталанта1:2Болонья
(1:0) Лукман Адемола28'  
  57'Зиркзее Джошуа (1:1)
  61'Фергюсон Льюис (1:2)
Карнесекки МаркоСкальвини Джорджио 66' (Миранчук Алексей ( 66') Джимсити БератКолашинац СеадДзаппакоста Давиде 62' (Хольм Эмиль ( 62'  64') Руджери Маттео 89' (Хин Исак ( 89') Пашалич Марио 62' (Эдерсон Хонорато ( 62'  69') Де Рон МартенКопмейнерс Тëн  14'Лукман АдемолаДе Кетеларе Шарль 66' (Скамакка Джанлука ( 66')
Запасные: Толой РафаэлВисмара ПаолоБаккер МитчелХатебур ХансПаломино ХосеАдопо НдариМуссо ХуанТуре Эль Билал
Скорупски ЛукашПош Штефан  6' 46' (Лукуми Джон ( 46') Бёкема СэмКалафьори РикардоКристиансен ВикторФаббьян Джованни 56' (Урбаньски Кацпер ( 56') Фройлер РемоФергюсон ЛьюисОрсолини Риккардо 46' (Салемакерс Алексис ( 46') Зиркзее Джошуа 81' (Одгор Йенс ( 81') Ндой Дан 87' (Эбишер Мишель ( 87')
Запасные: Ликояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаЭль-Аззузи УссамаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
03 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (3) Все комментарии
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CELTIC FROST
03 Марта 2024 в 22:40
Круто. Болонья окончательно стала фаворитом в борьбе за попадание в ЛЧ. Грядет сенсация?
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 22:48
Всё же надеюсь, что четвертую строчку по итогам сезона займут Рома или Наполи.
CELTIC FROST
03 Марта 2024 в 22:56
с точки зрения шансов в ЛЧ - конечно. Но Болонья набрала такой ход.
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