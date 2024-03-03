«Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой

В 27-м туре чемпионата Италии встретились набравшие шикарную форму «Аталанта» и «Болонья». Первый тайм получился относительно закрытым. В дебюте Шарль де Кетеларе в касание стрельнул рядом с каркасом. А в середине 45-минутки Давиде Дзаппакоста справа проник в штрафную и пробил, вратарь выручил, но Адемола Лукман добавил мяч в сетку - 1:0.

После перерыва Алексис Салемакерс получил по ногам в штрафной - пенальти. Джошуа Зиркзее поразил правый угол ворот, а голкипер не угадал. Дан Ндой из пределов штрафной попал в соперника, а вот Льюис Фергюсон метров с 23 был точен - за четыре минуты 1:0 превратился в 1:2. Алексей Миранчук вышел на поле на 66-й минуте и запомнился дальним ударом с небольшим рикошетом, мяч полетел рядом со штангой.

«Болонья» идет четвертой, продлив свою победную серию. «Аталанта» - шестая.