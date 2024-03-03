Миранчук вышел на замену в матче с «Болоньей», чтобы спасти «Аталанту»

Сегодня, 3 марта, «Аталанта» принимает на своём поле «Болонью» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

На данный момент подопечные Джан Пьеро Гасперини проигрывают со счетом 1:2.

Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на данный поединок, однако появился на поле на 66-й минуте, заменив Джорджио Скальвини.

Для Миранчука этот выход на поле стал уже 24-м в нынешнем сезоне с учетом всех турнирах. В предыдущих играх 28-летний хавбек отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет семь ассистов.

Следить за всеми событиями игры можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.