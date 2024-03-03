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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук вышел на замену в матче с «Болоньей», чтобы спасти «Аталанту»

03 Марта 2024 • 21:28 Комментировать
Аталанта
1:2
Болонья
1 1.95 X 3.55 2 4.15
2-й тайм

Сегодня, 3 марта, «Аталанта» принимает на своём поле «Болонью» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

На данный момент подопечные Джан Пьеро Гасперини проигрывают со счетом 1:2.

Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на данный поединок, однако появился на поле на 66-й минуте, заменив Джорджио Скальвини.

Для Миранчука этот выход на поле стал уже 24-м в нынешнем сезоне с учетом всех турнирах. В предыдущих играх 28-летний хавбек отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет семь ассистов.

Следить за всеми событиями игры можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА БОЛОНЬЯ
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