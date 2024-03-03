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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Болоньей»

03 Марта 2024 • 19:14 Комментировать
Аталанта
0:0
Болонья
1 1.95 X 3.55 2 4.15
1-й тайм

В воскресенье вечером «Аталанта» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Болоньи». Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в стартовый состав – он начнёт матч на скамейке запасных. По ходу игры 28-летний хавбек будет готов выйти на поле и усилить игру команды.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в 23 матчах, в которых записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

Матч «Аталанта» - «Болонья» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА БОЛОНЬЯ
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Сегодня, 03 Марта
19:30 · Италия. Серия А
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