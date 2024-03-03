​Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Болоньей»

В воскресенье вечером «Аталанта» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Болоньи». Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в стартовый состав – он начнёт матч на скамейке запасных. По ходу игры 28-летний хавбек будет готов выйти на поле и усилить игру команды.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в 23 матчах, в которых записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

Матч «Аталанта» - «Болонья» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.