Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» с «Лечче» забили по голу и поставили крест на сериях поражений

03 Марта 2024 • 19:08 Комментировать
Фрозиноне
1:1
Лечче

«Фрозиноне» и «Лечче» после семи проигранных матчей на двоих пытались прервать серию неудач в 27-м туре чемпионата Италии. Первый тайм прошел без опасных атак, и только перед свистком на перерыв Валид Хеддира был точен на добивании. В самом начале второго тайма Никола Крстович заработал пенальти для гостей. Рафья Хамза не реализовал пенальти, но судья попросил повторить удар с точки. Крстович бил на сей раз и открыл счет, при этом голкипер едва не выручил. Франческо Джелли сразу после этого направил мяч в стойку ворот. Роберто Пикколи и Кайо Жорже имели шансы вырвать победу, но  не переиграли вратаря.

«Лечче» набрал 25 очков и делит 13-е место, противник в одном балле позади.

Протокол игры  
Фрозиноне1:1Лечче
(1:0) Хеддира Валид45'  
  61'Крстович Никола (1:1)
Черофолини МикелеЦортеа НадирРоманьоли СимонеОколи МемеВалери ЭмануэлеБрешианини Марко 77' (Геджемис Фарес ( 77') Маццителли ЛукаДжелли Франческо 77' (Барренечеа Энцо ( 77') Соуле МатиасХеддира Валид 87' (Сек Демба ( 87') Арруи Абду 4' (Рейньер Жезус ( 4'  44'Жорже Кайо 87')
Запасные: Ибрагимович АрийонГарритано ЛукаЧуни МарвинБаэс ХаймеТурати СтефаноФраттали ПьерлуиджиМонтеризи ИлариоЛирола ПольКвернадзе Гкоргий
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло АнтониноКаба Мохамед 62' (Гонсалес Хоан ( 62') Рамадани ЮльберАлмквист Понтус  55' 76' (Блен Алексис ( 76') Рафья Хамза 67' (Уден Реми ( 67') Банда Ламек 67' (Сансоне Никола ( 67') Крстович Никола 76' (Пикколи Роберто ( 76')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедонДоргу ПатрикТуба АхмедПьеротти СантьягоВенути Лоренцо
03 марта. Стадион "Бенито Стирпе".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лечче Фрозиноне

Новости по матчу

Сегодня, 03 Марта
00:52
Точный прогноз и ставка на матч Фрозиноне – Лечче чемпионата Италии – 3 марта 2024
28 Февраля
23:29
«Ювентус» установил солидный ценник на перспективного Суле
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов ​Анчелотти порадовал фанатов «Реала» кадровыми новостями
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Сассуоло Сассуоло
1
0
2.11 3.55 3.20
Видео
Окончен
Эмполи Эмполи
Кальяри Кальяри
0
1
2.12 3.40 3.30
Видео
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Лечче Лечче
1
1
2.12 3.55 3.15
Видео
7 мин
Аталанта Аталанта
Болонья Болонья
0
0
1.75 3.70 4.40
Видео
03.03.24 в 22:45
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
2.50 3.15 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Марта
19:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:14 · Италия. Серия А
​Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Болоньей»
19:08 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» с «Лечче» забили по голу и поставили крест на сериях поражений
19:02 · Италия. Серия А
«Кальяри» прервал беспроигрышную серию «Эмполи»
16:33 · Италия. Серия А
«Верона» вырвала победу у «Сассуоло» в битве за выживание
14:09 · Италия. Серия А
Отец Хвичи: «Я думаю, что мой сын летом останется в «Наполи»
13:01 · Италия. Серия А
Горецка пока не думает о переходе в «Ювентус»
12:57 · Германия. Бундеслига
Кюизанс: «С переходом в «Баварию» я получил отличный шанс, но я его упустил»
11:28 · Италия. Серия А
«Рома» хочет продлить контракт с Дибалой до 2027 года
10:39 · Италия. Серия А
Хвича ведёт переговоры с «Наполи» о новом контракте
09:58 · Италия. Серия А
«Наполи» оценил своего нападающего в 130 миллионов евро
08:30 · Италия. Серия А
В «Интере» приняли решение по Симоне Индзаги
01:07 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ не отказались от идеи подписания звёздного полузащитника «Интера»
00:51 · Италия. Серия А
«Торино» с «Фиорентиной» не порадовали голами
00:23 · Италия. Серия А
Капитан «Ромы» Пеллегрини: «Всегда знал, что де Росси станет отличным тренером»
Все новости
Рекомендуем