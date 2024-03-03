«Фрозиноне» с «Лечче» забили по голу и поставили крест на сериях поражений

«Фрозиноне» и «Лечче» после семи проигранных матчей на двоих пытались прервать серию неудач в 27-м туре чемпионата Италии. Первый тайм прошел без опасных атак, и только перед свистком на перерыв Валид Хеддира был точен на добивании. В самом начале второго тайма Никола Крстович заработал пенальти для гостей. Рафья Хамза не реализовал пенальти, но судья попросил повторить удар с точки. Крстович бил на сей раз и открыл счет, при этом голкипер едва не выручил. Франческо Джелли сразу после этого направил мяч в стойку ворот. Роберто Пикколи и Кайо Жорже имели шансы вырвать победу, но не переиграли вратаря.
«Лечче» набрал 25 очков и делит 13-е место, противник в одном балле позади.
Протокол игры
|(1:0) Хеддира Валид45'
|61'Крстович Никола (1:1)
Черофолини Микеле•Цортеа Надир•Романьоли Симоне•Околи Меме•Валери Эмануэле•Брешианини Марко77' (Геджемис Фарес (77') •Маццителли Лука•Джелли Франческо77' (Барренечеа Энцо (77') •Соуле Матиас•Хеддира Валид87' (Сек Демба (87') •Арруи Абду4' (Рейньер Жезус (4' 44'Жорже Кайо87')
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Каба Мохамед62' (Гонсалес Хоан (62') •Рамадани Юльбер•Алмквист Понтус 55'76' (Блен Алексис (76') •Рафья Хамза67' (Уден Реми (67') •Банда Ламек67' (Сансоне Никола (67') •Крстович Никола76' (Пикколи Роберто (76')
03 марта. Стадион "Бенито Стирпе".
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