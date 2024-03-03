«Фрозиноне» с «Лечче» забили по голу и поставили крест на сериях поражений

«Фрозиноне» и «Лечче» после семи проигранных матчей на двоих пытались прервать серию неудач в 27-м туре чемпионата Италии. Первый тайм прошел без опасных атак, и только перед свистком на перерыв Валид Хеддира был точен на добивании. В самом начале второго тайма Никола Крстович заработал пенальти для гостей. Рафья Хамза не реализовал пенальти, но судья попросил повторить удар с точки. Крстович бил на сей раз и открыл счет, при этом голкипер едва не выручил. Франческо Джелли сразу после этого направил мяч в стойку ворот. Роберто Пикколи и Кайо Жорже имели шансы вырвать победу, но не переиграли вратаря.

«Лечче» набрал 25 очков и делит 13-е место, противник в одном балле позади.