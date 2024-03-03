«Кальяри» прервал беспроигрышную серию «Эмполи»

В 27-м туре Серии А набравший ход «Эмполи» играл против аутсайдеров из «Кальяри» и в равной борьбе ничего не добился. Маттео Канчельери в дебюте зарядил в штангу. На 62-й минуте Либерато Какаче наконец-то открыл счет в матче, но хозяева радовались недолго - вне игры, и нет гола. А вот Якуб Янкто был точен на 69-й минуте и принес победу гостям. Его команда делит третье место с конца, соперник - 13-й.
Протокол игры
|69'Янкто Якуб (0:1)
Каприле Элия•Исмайли Ардиан•Валюкевич Себастьян82' (Черри Альберто (82') •Луперто Себастьяно•Какаче Либерато72' (Фаццини Якопо (72') •Мале Юссеф•Марин Рэзван•Коваленко Виктор72' (Пеццелла Джузеппе (72') •Канчельери Маттео72' (Гьяси Эммануэль (72') •Камбьяги Николо•Дестро Маттиа58' (Ньянг М'Байе (58')
Скуффет Симоне• 85'Нандес Найтан•Доссена Альберто•Мина Йерри• 79'Ауджелло Томмазо78' (Ветеска Матеуш (78') •Янкто Якуб77' (Дентелло Пауло (77') •Макумбу Антуан•Дейола Алессандро•Лувумбу Зито32' (Дзаппа Габриэле (32') •Гаэтано Джанлука 17'87' (Мутандва Кингстон (87') •Лападула Джанлука87' (Шомуродов Элдор (87')
03 марта. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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