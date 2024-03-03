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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» прервал беспроигрышную серию «Эмполи»

03 Марта 2024 • 19:02 Комментировать
Эмполи
0:1
Кальяри

В 27-м туре Серии А набравший ход «Эмполи» играл против аутсайдеров из «Кальяри» и в равной борьбе ничего не добился. Маттео Канчельери в дебюте зарядил в штангу. На 62-й минуте Либерато Какаче наконец-то открыл счет в матче, но хозяева радовались недолго - вне игры, и нет гола. А вот Якуб Янкто был точен на 69-й минуте и принес победу гостям. Его команда делит третье место с конца, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Эмполи0:1Кальяри
  69'Янкто Якуб (0:1)
Каприле ЭлияИсмайли АрдианВалюкевич Себастьян 82' (Черри Альберто ( 82') Луперто СебастьяноКакаче Либерато 72' (Фаццини Якопо ( 72') Мале ЮссефМарин РэзванКоваленко Виктор 72' (Пеццелла Джузеппе ( 72') Канчельери Маттео 72' (Гьяси Эммануэль ( 72') Камбьяги НиколоДестро Маттиа 58' (Ньянг М'Байе ( 58')
Запасные: Бастони СимонеБериша ЭтритБерешиньски БартошЭбюэхи ТайроннШпенди СтивенЖурковски ШимонПеризан Самуэле
Скуффет Симоне  85'Нандес НайтанДоссена АльбертоМина Йерри  79'Ауджелло Томмазо 78' (Ветеска Матеуш ( 78') Янкто Якуб 77' (Дентелло Пауло ( 77') Макумбу АнтуанДейола АлессандроЛувумбу Зито 32' (Дзаппа Габриэле ( 32') Гаэтано Джанлука  17' 87' (Мутандва Кингстон ( 87') Лападула Джанлука 87' (Шомуродов Элдор ( 87')
Запасные: Оберт АдамРадунович БорисДи Пардо АлессандроВиола НиколасИлиев Велизар ИлияПрати МаттеоОристанио Гаэтано
03 марта. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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