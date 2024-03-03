«Кальяри» прервал беспроигрышную серию «Эмполи»

В 27-м туре Серии А набравший ход «Эмполи» играл против аутсайдеров из «Кальяри» и в равной борьбе ничего не добился. Маттео Канчельери в дебюте зарядил в штангу. На 62-й минуте Либерато Какаче наконец-то открыл счет в матче, но хозяева радовались недолго - вне игры, и нет гола. А вот Якуб Янкто был точен на 69-й минуте и принес победу гостям. Его команда делит третье место с конца, соперник - 13-й.