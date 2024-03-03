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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» вырвала победу у «Сассуоло» в битве за выживание

03 Марта 2024 • 16:33 Комментировать
Верона
1:0
Сассуоло

В 27-м туре Серии А встретились «Верона» с «Сассуоло», команды, которые сражаются за выживание. Хозяева нанесли чуть больше ударов, но до момента первого гола реальной остроты все же не было. Кароль Свидерски здорово стрельнул из-за пределов штрафной и принес три очка хозяевам поля - 1:0. «Верона» на три очка отдалилась от зоны вылета, оставив там сегодняшнего противника.

Протокол игры  
Верона1:0Сассуоло
(1:0) Свидерски Кароль79'  
Монтипо ЛоренцоТчатчуа Джексон 90' (Винагре Рубен ( 90') Коппола Диего  89'Давидович Павел  51'Кабаль Хуан  81'Суслов Томаш 90' (Маньяни Джанджакомо ( 90') Сердар Суат  82'Дуда ОндрейЛазович Дарко 68' (Бонаццоли Федерико ( 68') Анри Тома 67' (Свидерски Кароль ( 67') Нослин Тейяни 60' (Митрович Стефан ( 60')
Запасные: Матеус ЧарлисСентонз ФабьенКьеза МаттиаСилва ДаниэлТавшан ЭлаисПерилли СимонеБелахяне Реда
Консильи АндреаПедерсен Маркус IIЭрлич МартинФеррари ДжанмаркоДойг ДжошЭнрике Матеус  47'Болока Даниэль 68' (Рачич Урош ( 68') Торстведт Кристиан 83' (Мулаттьери Самуэле ( 83') Берарди Доменико 60' (Кастильехо Самуэль ( 60'  72') Пинамонти Андреа 83' (Вольпато Кристиан ( 83') Лорьенте Арман
Запасные: Пеголо ДжанлукаТольян ЙеремиСейде Эмиль КонрадсенБайрами НедимЛипани ЛукаКраньо АлессиоКумбулла МарашОбьянг ПедроМиссори ФилиппоДефрель Грегоре
03 марта. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Сассуоло

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Интересный прогноз и ставка на матч Верона – Сассуоло чемпионата Италии – 3 марта 2024
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