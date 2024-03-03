«Верона» вырвала победу у «Сассуоло» в битве за выживание

В 27-м туре Серии А встретились «Верона» с «Сассуоло», команды, которые сражаются за выживание. Хозяева нанесли чуть больше ударов, но до момента первого гола реальной остроты все же не было. Кароль Свидерски здорово стрельнул из-за пределов штрафной и принес три очка хозяевам поля - 1:0. «Верона» на три очка отдалилась от зоны вылета, оставив там сегодняшнего противника.