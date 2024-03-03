«Верона» вырвала победу у «Сассуоло» в битве за выживание

В 27-м туре Серии А встретились «Верона» с «Сассуоло», команды, которые сражаются за выживание. Хозяева нанесли чуть больше ударов, но до момента первого гола реальной остроты все же не было. Кароль Свидерски здорово стрельнул из-за пределов штрафной и принес три очка хозяевам поля - 1:0. «Верона» на три очка отдалилась от зоны вылета, оставив там сегодняшнего противника.
Протокол игры
|(1:0) Свидерски Кароль79'
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон90' (Винагре Рубен (90') •Коппола Диего• 89'Давидович Павел• 51'Кабаль Хуан• 81'Суслов Томаш90' (Маньяни Джанджакомо (90') •Сердар Суат• 82'Дуда Ондрей•Лазович Дарко68' (Бонаццоли Федерико (68') •Анри Тома67' (Свидерски Кароль (67') •Нослин Тейяни60' (Митрович Стефан (60')
Консильи Андреа•Педерсен Маркус II•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко•Дойг Джош•Энрике Матеус• 47'Болока Даниэль68' (Рачич Урош (68') •Торстведт Кристиан83' (Мулаттьери Самуэле (83') •Берарди Доменико60' (Кастильехо Самуэль (60') • 72'Пинамонти Андреа83' (Вольпато Кристиан (83') •Лорьенте Арман
03 марта. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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