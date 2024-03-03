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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» хочет продлить контракт с Дибалой до 2027 года

03 Марта 2024 • 11:28 Комментировать
Фиорентина
...
Рома
10.03 22:45

Итальянская «Рома» полностью довольна выступлениями нападающего Пауло Дибалы в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Николо Скиры, руководство «джаллоросси» хочет продлить контракт с аргентинским форвардом.

Нынешнее соглашение Дибалы с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года, но столичный клуб хотел бы продлить футболиста ещё на два сезона. Напомним, у Пауло в контракте есть пункт, согласно которому любой зарубежный клуб может выкупить его за 12 миллионов евро отступных.

30-летний Дибала в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился 12 голами и 7 результативными передачами в 19 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала

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