«Рома» хочет продлить контракт с Дибалой до 2027 года

Итальянская «Рома» полностью довольна выступлениями нападающего Пауло Дибалы в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Николо Скиры, руководство «джаллоросси» хочет продлить контракт с аргентинским форвардом.

Нынешнее соглашение Дибалы с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года, но столичный клуб хотел бы продлить футболиста ещё на два сезона. Напомним, у Пауло в контракте есть пункт, согласно которому любой зарубежный клуб может выкупить его за 12 миллионов евро отступных.

30-летний Дибала в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился 12 голами и 7 результативными передачами в 19 матчах.