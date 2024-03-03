Хвича ведёт переговоры с «Наполи» о новом контракте

Вингер Хвича Кварацхелия ведет переговоры с «Наполи» о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Как стало известно источнику, стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества до 2029 года. Новая сделка будет предусматривать существенное повышение заработной платы.

Срок действующего контракта Кварацхелии с неаполитанским клубом истекает летом 2027 года. Трансферная стоимость грузинского игрока оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича провел 34 поединка, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач.