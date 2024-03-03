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«Наполи» оценил своего нападающего в 130 миллионов евро

03 Марта 2024 • 09:58 Комментировать

В «Наполи» определились с суммой отступных за потенциальный трансфер нигерийского центрфорварда Виктора Осимхена. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Низар Кинселла.

Как стало известно источнику, руководство неаполитанского клуба рассчитывает заработать на продаже африканского игрока 130 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Осимхену со стороны «ПСЖ», «Арсенала» и «Челси».

В текущем сезоне Виктор провел 21 поединок, отметившись 13 голами и четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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