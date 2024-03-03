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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» приняли решение по Симоне Индзаги

03 Марта 2024 • 08:30 Комментировать

Руководство миланского «Интера» определилось с будущим в клубе главного тренера Симоне Индзаги. Об этом посредством социальных сетей рапортует инсайдер Николо Скира.

Как информирует источник, боссы итальянского гранда решили предложить 47-летнему наставнику новый трудовой договор. Контракт будет рассчитан до лета 2027 года, в нем предусмотрено повышение заработной платы.

Симоне занимает пост рулевого «нерадзурри» с июня 2021 года. Срок действующего договора истекает в 2025 году.

В чемпионате Италии «Интер» уверенно лидирует в таблице, а в Лиге чемпионов борется за путевку в четвертьфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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