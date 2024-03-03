«Торино» с «Фиорентиной» не порадовали голами

Середняки Серии А «Торино» и «Фиорентина» пересеклись в 27-м туре. На 39-й минуте Дуван Сапата поразил ворота гостей, но арбитр принял решение отменить гол из-за фола в атаке. На 45-й минуте Самуэле Риччи подвел туринцев, получив два предупреждения подряд. Примечательно, что «фиалки» даже в большинстве не выглядели острее противника и довольствовались нулевой ничьей, которая оставила их на седьмом месте. Соперник - 10-й.