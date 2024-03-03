«Торино» с «Фиорентиной» не порадовали голами

Середняки Серии А «Торино» и «Фиорентина» пересеклись в 27-м туре. На 39-й минуте Дуван Сапата поразил ворота гостей, но арбитр принял решение отменить гол из-за фола в атаке. На 45-й минуте Самуэле Риччи подвел туринцев, получив два предупреждения подряд. Примечательно, что «фиалки» даже в большинстве не выглядели острее противника и довольствовались нулевой ничьей, которая оставила их на седьмом месте. Соперник - 10-й.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Масина Адам•Белланова Рауль•Родригес Рикардо•Линетти Кароль87' (Сазонов Саба (87') •Илич Иван9' (Риччи Самуэле (9' 45') • 45'Влашич Никола•Санабрия Антонио46' (Гинейтис Гвидас (46') •Сапата Дуван84' (Пеллегри Пьетро (84')
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл•Миленкович Никола•Раньери Лука 7'54' (Мандрагора Роландо (54') •Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо85' (Нзола М'Бала (85') •Мело Артур 45'46' (Барак Антонин (46') • 83'Гонсалес Николас•Бельтран Лукас 41'46' (Лопес Максим (46') •Соттиль Риккардо69' (Иконе Жонатан (69') •Белотти Андреа
02 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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