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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» с «Фиорентиной» не порадовали голами

03 Марта 2024 • 00:51 Комментировать
Торино
0:0
Фиорентина
окончен

Середняки Серии А «Торино» и «Фиорентина» пересеклись в 27-м туре. На 39-й минуте Дуван Сапата поразил ворота гостей, но арбитр принял решение отменить гол из-за фола в атаке. На 45-й минуте Самуэле Риччи подвел туринцев, получив два предупреждения подряд. Примечательно, что «фиалки» даже в большинстве не выглядели острее противника и довольствовались нулевой ничьей, которая оставила их на седьмом месте. Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Торино0:0Фиорентина
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроМасина АдамБелланова РаульРодригес РикардоЛинетти Кароль 87' (Сазонов Саба ( 87') Илич Иван 9' (Риччи Самуэле ( 9'  45'  45') Влашич НиколаСанабрия Антонио 46' (Гинейтис Гвидас ( 46') Сапата Дуван 84' (Пеллегри Пьетро ( 84')
Запасные: Савва ЗаннетосОкереке ДавидДжемелло ЛукаПопа МихайКабич УрошЛазаро Валентино
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович НиколаРаньери Лука  7' 54' (Мандрагора Роландо ( 54') Бираги КристианоБонавентура Джакомо 85' (Нзола М'Бала ( 85') Мело Артур  45' 46' (Барак Антонин ( 46'  83') Гонсалес НиколасБельтран Лукас  41' 46' (Лопес Максим ( 46') Соттиль Риккардо 69' (Иконе Жонатан ( 69') Белотти Андреа
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроФараони МаркоДункан АльфредДодо ДомилсонПаризи Фабьяно
02 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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