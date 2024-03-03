Капитан «Ромы» Пеллегрини: «Всегда знал, что де Росси станет отличным тренером»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не удивлён успехами Даниэле де Росси на тренерском посту.

Римляне в очередной раз победили под руководством итальянца, в январе сменившего Жозе Моуринью. В этот раз была обыграна «Монца» – 4:1.

«Я всегда знал, что де Росси станет отличным тренером. Он удивляет меня своим вниманием к мелким деталям. Нам нужно продолжать усердно работать. Мы добились неплохих результатов, довольны собой, но знаем, что ещё ничего не достигли», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Пеллегрини.

«Рома» занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А после 27 туров.